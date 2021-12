O engenheiro Sérgio Leite de Andrade, presidente da Usiminas, recebeu o título de Cidadão Honorário do Município de Valença, no Rio de Janeiro. A entrega do diploma de concessão da cidadania foi realizada em sessão solene na última quinta-feira (16), no plenário da Câmara Municipal da cidade. Recebeu a homenagem em nome do homenageado, a sua prima Maryluce Bastos Duboc.

Sérgio Leite também foi homenageado recentemente com o título de Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro. A família de Sérgio Leite, nascido em Belo Horizonte, tem origem no Estado do Rio de Janeiro.

Os avós paternos do homenageado se mudaram para capital mineira na década de 1930. Ele foi o primeiro de uma geração a nascer em Belo Horizonte e tem sua vida vinculada a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro. Valença é uma das bases da sua família.