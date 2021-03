Prossegue o caos na saúde do Vale do Aço

Assista na videocoluna 3 Pontos desta semana, no Canal Carta de Notícias do Youtube:

O sistema de saúde do Vale do Aço está à beira do colapso total. População deve se precaver, usando máscara ao sair de casa, álcool gel e evitando aglomeração.

O prédio mais alto do Brasil em estrutura monolítica está sendo construído há apenas cinco meses em Ipatinga, pela WR Construtora. Em breve, o edifício ganhará ao seu lado uma nova torre, o Iguaçu Nobre II, também com 25 pavimentos. Um feito que posiciona a Região Metropolitana do Vale do Aço como destaque na construção civil brasileira.

