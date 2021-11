A agência internacional de avaliação de crédito Moody’s anunciou, em relatório publicado no início da noite de ontem (16), a concessão de upgrade na nota de crédito global da Usiminas, que passa de Ba3 para Ba2 com perspectiva estável. Com isso, a companhia passa a ter o mesmo nível de rating soberano que o Brasil e, na escala global, a nota da Moody’s está alinhada com as da Fitch e Standard and Poors (S&P).

“Ao longo deste ano recebemos uma série de upgrades em nossas notas de crédito, concedidas pelas principais agências do mundo. Este movimento evidencia a posição sólida da Usiminas no mercado interno e externo e é o reconhecimento do trabalho de todas as nossas equipes, mesmo em um cenário desafiador. São resultados que reforçam nosso protagonismo no setor e dão segurança para os investidores”, destaca Leonardo Karam, gerente-geral de Relações com Investidores.

Para elevar a nota da Usiminas, a Moody’s, em seu relatório, reforça que tal decisão “reflete o fortalecimento da posição de liquidez da empresa, e os índices de alavancagem observados desde o início de 2021”. Ressaltam, ainda, a posição de caixa da empresa, o bom desempenho da Mineração Usiminas nos últimos meses, a disciplina financeira e a “sólida posição da empresa no mercado brasileiro de aços planos e seu histórico de ajustar rapidamente as operações às condições de mercado no Brasil”.

Leonardo Karam destaca ainda outro ponto do relatório. “A agência acredita que a combinação da forte geração de caixa nos últimos anos e a consistência dos resultados fará a empresa manter a qualidade dos indicadores financeiros durante seus planos futuros de investimentos, como a reforma do Alto-Forno 3 da Usina de Ipatinga, prevista para 2023”, conclui.

ATUALIZAÇÕES

Essa é a quinta atualização das notas de crédito da companhia somente neste ano. Em fevereiro, a Standard and Poors já havia elevado a nota da Usiminas para BB- e brAA+ nas escalas global e nacional, respectivamente e, em setembro, um novo upgrade, para BB (global) e brAAA (nacional). Depois, foi a vez da agência Fitch, que passou o rating de A+ para AA+ na escala nacional e, na escala global, de BB- para BB, com perspectiva estável. Na sequência, a Moody’s anunciou que o rating da Usiminas foi para AA- (na escala nacional).

IMPORTÂNCIA

As notas dadas por agências classificadoras de risco são importantes sinalizações, pois mostram a potenciais credores e investidores como está a solidez e a saúde financeira de uma empresa.