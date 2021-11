Escolhido pela revista Time para disputar o posto de ‘Personalidade do Ano’, o presidente Jair Bolsonaro segue bem posicionado para conquistar a posição. Até esta terça-feira (23), Bolsonaro tem 70% de votos SIM e 30% de votos NÃO.

O resultado é muito superior ao de outros políticos relevantes, como o presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden. O americano possui apenas 9% de votos SIM e 91% de votos NÃO.

Apesar dos resultados, a Time ressalta que a escolha final recai sobre os editores da revista e que a enquete serve para prover “informações relevantes sobre a opinião pública, dando aos leitores uma chance de influenciar na escolha”.

Essa não é a primeira vez em que Bolsonaro é incluído na lista de candidatos. Em 2018 e 2019, o presidente já esteve entre os concorrentes na votação. Em 2020, por sua vez, Bolsonaro integrou uma outra lista da publicação dos Estados Unidos, a de 100 personalidades mais influentes do ano.

No total, a lista de 2021 inclui 54 candidatos, entre pessoas e grupos. O resultado com o nome do escolhido deve ser anunciado em dezembro.

A votação pode ser vista aqui.

Fonte: Pleno.News