Donald Trump diz a apoiadores que espera voltar ao poder em agosto

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, tem afirmado a apoiadores que espera retornar ao poder na Casa Branca ainda em agosto deste ano, segundo a repórter Maggie Haberman, do New York Times.

Trump deixou a presidência dos EUA, no início do ano, em meio a acusações de que a vitória do democrata Joe Biden teria sido fraudada.

Segundo Haberman, ela obteve um vídeo feito por seguidores da teoria QAnon em que eles apoiam um golpe de Estado contra Biden. A QAnon é um grupo que acredita que existe uma poderosa elite infiltrada em todas as esferas do poder norte-americano que controla um rede de tráfico sexual infantil e que manipulou as eleições de 2020 para que Trump não fosse reeleito.

“Trump tem dito a várias pessoas com quem está em contato que espera ser reintegrado em agosto”, postou a repórter no Twitter, completando: “Não, não é assim que funciona, mas estou simplesmente compartilhando as informações”.

No último fim de semana, defensores da QAnon realizaram uma conferência em Dallas, no Texas.

O empresário Mike Lindel, fundador do MyPillow e anunciante da Fox News, chegou a dizer ao ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, que “Donald Trump estará de volta ao cargo em agosto”, após abrir um processo que confirmará as “evidências de fraude eleitoral” durante as eleições de 2020.

Outros apoiadores, incluindo membros do governo Trump, também indicaram a mesma possibilidade.

