Fitch eleva rating da Usiminas

A Usiminas recebeu nessa quinta-feira (17) uma nova elevação em sua nota de crédito. A agência internacional de avaliação de risco Fitch passou o rating da companhia de A+ para AA+ na escala nacional e, na escala global, de BB- para BB. A perspectiva, segundo a agência, é estável.

No relatório divulgado, a Fitch destaca o bom desempenho da companhia mesmo ainda diante de desafios trazidos pela pandemia e a manutenção de um perfil operacional sólido, em meio a um ambiente positivo para o aço no Brasil. A agência apontou, ainda, o baixo nível de endividamento e o perfil de dívida controlado.

Em 2021, está é a segunda vez que a Usiminas recebe melhora em seu rating. Em fevereiro, a Standard and Poors já havia elevado a nota da companhia para BB- e brAA+ nas escalas nacional e global, respectivamente. Na avaliação do vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Alberto Ono, a decisão da Fitch corrobora o momento positivo da companhia.

“A Usiminas apresentou resultados expressivos no primeiro trimestre do ano e, no início da semana, retomou equipamento paralisado em Ipatinga dentro de seu foco para atendimento aos clientes, especialmente no mercado interno. As estimativas de crescimento do PIB e o aumento no consumo aparente de aço de cerca de 44% nos primeiros quatro meses do ano, divulgado pelo Instituto Aço Brasil, apontam para um cenário positivo e reforçam as nossas expectativas de uma recuperação econômica consistente em 2021”, afirma Ono.