Governo britânico desiste de passaporte de vacinação

Após milhares de pessoas se manifestarem contra o lockdown, o primeiro-ministro Boris Johnson informou que vai desistir dos planos de implementar o passaporte de vacinação no Reino Unido. A informação foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mail na última terça-feira (29). O governo deve suspender todas as medidas restritivas do país em 19 de julho.

Segundo Boris Johnson, os ministros devem arquivar os planos para o uso obrigatório da “certificação Covid” após o Dia da Liberdade em 19 de julho. Os passaportes, portanto, não serão exigidos em restaurantes, festivais de música, setor de hospedagem, eventos esportivos e outras reuniões quando as restrições de bloqueio forem suspensas no próximo mês.

“Precisamos nos acostumar com a ideia de tratar a Covid mais como uma gripe. As pessoas tomam a vacina contra a gripe, que ajuda a reduzir doenças graves, mas ainda temos um grande número de casos e um número significativo de mortes”, disse uma fonte do gabinete ao jornal britânico.

“Temos que voltar ao normal e aprender a conviver com o risco”, afirmou a deputada conservadora Siobhan Baillie.

O analista político Italo Lorenzon parabenizou, durante o Boletim da Manhã de quarta-feira (30), o povo britânico pelas manifestações no último final de semana e pela conquista.

“Isso mostra a quantidade de despertar que está acontecendo na Europa”, destacou Lorenzon.

Com informações do Terça Livre