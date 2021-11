O governo de Minas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), entrou na rota efetiva de novas oportunidades internacionais. O Estado oficializou apoio ao fundo soberano do Qatar a fim de fortalecer investimentos e negócios em Minas Gerais frente à nova parceria. Ao todo, foram seis agendas com instituições e empresas nos setores de energia, alimento, hotelaria e mineração.

A ação dá continuidade ao trabalho de apresentação das oportunidades de Minas Gerais em busca de novos negócios. No mês passado, a comitiva da Sede esteve nos Estados Unidos iniciando as prospecções junto a empresas. Além disso, a Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi) teve sua atuação reconhecida por uma das maiores e mais respeitadas organizações de desenvolvimento econômico do mundo. O Conselho Internacional de Desenvolvimento Econômico (IEDC) premiou duas iniciativas da atual gestão da agência mineira para a atração e a promoção de investimentos no Estado. O projeto fortalece o plano de promoção mundial de Minas, mostrando potencialidades em diversas áreas.

O encontro para formalizar o apoio do Estado para que Minas Gerais seja o destino de novos investimentos ocorreu no fim da manhã da última quarta-feira (10), no Tornado Tower, sede da Nebras Power, em Doha, capital do Qatar.

CICLO VIRTUOSO

A iniciativa abriu portas, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, para que Minas Gerais oficialize negócios com o fundo soberano do Qatar, iniciando um virtuoso ciclo de investimentos internacionais a serem celebrados pelo Estado e uma agenda robusta com outros fundos internacionais.

“Estamos começando aqui, no Qatar, depois em Dubai e Abu Dhabi, já com a presença do governador Romeu Zema, uma série de prospecções globais para captação de investimentos em áreas estratégicas como energia, mineração, alimentos, hotelaria, e até aeroespacial. Fundos soberanos de Cingapura, Noruega, China e Kuwait também serão inseridos na agenda”, comemora Passalio.

NOVAS OPORTUNIDADES

Para o secretário, todas as agendas no Oriente Médio estão sendo promissoras. Ele destaca que o governo de Minas vislumbra excelentes oportunidades para o estado frente a fundação da NEC Energia, resultante da associação entre a companhia mineira CEI Energética e a Nebras Power Investment Management BV (NPIM), empresa de investimento em energia do fundo soberano Qatar Investment Authority.

O potencial bilionário de investimento dessa parceria dará à NEC Energia (joint venture) capacidade de aquisição de ativos operacionais e o desenvolvimento e a construção de projetos de greenfield (na fase inicial), combinando a experiência da companhia do Qatar em grandes investimentos internacionais e o conhecimento do mercado local além do alto nível de capacidade de gerenciamento da CEI Energética.

ATUAÇÃO DA NEC ENERGIA

A NEC Energia será responsável pela operação e pela administração de 18 usinas hidrelétricas no Brasil, que somam potência instalada de 72 megawatts e um portfólio de mais de 13 gigawatts em projetos fotovoltaicos de longo prazo em todo o estado.

Na missão internacional, o secretário Fernando Passalio mostrou principais investimentos e ações realizados em Minas Gerais, principalmente relacionados a infraestrutura, inovação, agricultura e energia solar, setor em que o estado lidera o ranking de geração distribuída no país.

DESBUROCRATIZAÇÃO

Além disso, as oportunidades de investimentos em saneamento básico foram apresentadas por Passalio frente às possibilidades do Marco Legal do Saneamento Básico para que Minas possa receber investimento privado do fundo soberano do Qatar.

“Minas Gerais sai na frente, uma vez que agora existe um instrumento que oficializa o apoio do Estado para que possa ser ponto estratégico no Brasil para investimentos da NEC Energia. A participação do Governo é emblemática porque celebra um importante feito e reforça as políticas publicas de desburocratização de entraves, celeridade e segurança jurídica, fomentando o crescimento econômico e a geração de postos de trabalho e renda para nosso estado”, enfatiza o secretárioo.

A comitiva formada pela equipe da Sede incluiu, além de Passalio, a subsecretária de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas, Kathleen Garcia, o diretor da Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), Ronaldo Barquette, e o presidente da Codemge, Thiago Toscano.