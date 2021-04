Ternium recebe mais um prêmio de reconhecimento global por sustentabilidade

O desempenho e os esforços da Ternium pelo desenvolvimento sustentável em 2020 foram reconhecidos pela Associação Mundial do Aço (Worldsteel), que pelo terceiro ano consecutivo declarou a empresa como uma de suas ‘Sustainability Champions’, ou Campeãs da Sustentabilidade, em português. O anúncio foi feito durante a reunião geral especial de membros e conselheiros da Worldsteel, realizada online nessa terça-feira (13).

O compromisso da companhia com a sustentabilidade tem se mantido no longo prazo. No primeiro trimestre de 2021, dois anúncios destacam a importância que o cuidado com o meio ambiente tem na agenda da empresa: em fevereiro, anunciou sua rota de descarbonização, com o que se planeja o objetivo de reduzir em 20% suas emissões específicas para 2030. Além disso, desde 2020 está em andamento um plano de investimentos de 500 milhões de dólares exclusivamente para projetos ambientais nas plantas do México, Argentina e Brasil. Tenaris também ganhou este ano o reconhecimento, no seu caso, pelo quarto ano consecutivo.

Os prêmios são normalmente entregues na reunião geral da associação, mas devido aos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, os reconhecimentos neste ano foram enviados às empresas e representantes nos seus países de origem, assim como no ano passado.

COMO SE CONQUISTA ESTE PRÊMIO?

Ganhar este reconhecimento é parte de um processo de vários passos. Para serem votadas, as empresas devem:

1. Assinar a Carta de Desenvolvimento Sustentável da Worldsteel e reportar anualmente os indicadores de sustentabilidade da organização, incluindo a eficiência no uso dos materiais, os sistemas de processos de gestão ambiental, emissões de CO2 e eficiência energética, a taxa de frequência de lesões com perda de tempo, a capacitação dos empregados, o investimento em novos processos e produtos e o valor econômico atribuído.

2. Proporcionar dados do inventário do ciclo de vida (LCI) de ao menos 50% da produção de aço.

3. Atuar sobre objetivos sustentáveis, destacando todos os dados e realizações em um Relatório de Sustentabilidade anual.

4. Estar pré-selecionado em ao menos uma categoria da premiação ‘Steelie Awards’ ou ser reconhecido no Programa de Reconhecimento de Segurança e Saúde para completar a elegibilidade. No caso da Ternium, a empresa foi finalista em quatro categorias da premiação da Worldsteel no ano passado.

Estes foram os Campeões da Sustentabilidade da Worldsteel em 2020:

Ternium

Tenaris

JFE Steel Corporation

JSW Steel Limited

Novolipetsk Steel (NLMK Group)

Outokumpu Oyj

Severstal (PAO)

Tata Steel Europe

Tata Steel Limited

A premiação da Worldsteel que chegou à sede da Ternium em Monterrey