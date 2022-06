Por Sebastião Gomes

O que é saúde? Segundo a ONU saúde não é só ter ausência de doenças, mas qualidade de vida. E como anda a qualidade de vida da nossa população ipatinguense?

Foi-se o tempo que a poluição atmosférica – por ser um centro industrial – era considerada o ponto mais grave da nossa comunidade. Como aposentado da Usiminas, sinto na obrigação de testemunhar o quanto foi e está investido pela empresa no controle de emissão de particulados, tratamento de água e resíduos sólidos. Hoje a empresa continua investindo cada vez mais e já existe uma previsão de emissão de particulados bem abaixo do solicitado pelos órgãos ambientais.

E daí? Do que você quer reclamar?

Infelizmente, nos últimos 10 anos, estamos convivendo com outras pandemias: Avanço das drogas; Escalada da violência; Depreciação dos valores morais, familiares, cívicos e religiosos; Desrespeito aos direitos do outro.

A nossa saúde está indo “pro saco” literalmente falando. Já estamos nos sentindo “prisioneiros” dentro da nossa casa. Não temos paz para ouvir uma transmissão de TV ou desfrutar do silencio em nosso lar, por sermos “açoitados” por uma “barulheira dos infernos”, vinda de motos e carros de propaganda.

Quem poderá nós salvar? Infelizmente o que se constata na realidade é que os órgãos de segurança atuais (Polícia Militar e Civil) já não estão dando conta de tanta demanda. O cidadão já tem uma percepção de que estamos fora do controle. Urge medidas drásticas!

Vejo recentemente a informação que está sendo implementado a Guarda Municipal de Ipatinga. Qual a extensão de trabalho que será atribuída à Guarda Municipal? A resposta: ainda não sei!

De qualquer forma lanço o seguinte desafio: Será que a Guarda Municipal poderia coibir a poluição sonora da nossa cidade?

Uma pessoa trabalhando em área insalubre (com ruídos acima de 80 decibéis) tem o direito de aposentadoria especial com 25 anos de trabalho. Fato comprovado por milhares de aposentadorias especiais concedidas.

A exposição do ser humano ao ruído excessivo é nociva à saúde humana. Qual o limite de exposição? Qual o tempo de exposição?

Atualmente estamos sendo vilipendiados por: Carros e motos de propaganda; Trenzinho da Alegria; Motos de todas as espécies com escapamento aberto; E, mais recentemente, as bicicletas motorizadas com escapamento aberto. Ou seja, uma verdadeira “pandemia” de abusos sonoros.

Percebe-se também um grande fluxo de bicicletas motorizadas conduzidas por adolescentes (10 a 16 anos). Eles disputam espaço nas vias de rolamentos, literalmente provocando risco de acidentes a si próprios, outros veículos e pedestres.

Está difícil! Quem vai tomar alguma medida? Invariavelmente tenho medido o nível de ruído através de um aplicativo da internet. Todos estavam acima de 80 decibéis.

Será que a nossa futura Guarda Municipal poderia assumir o papel de “guardiã” da nossa qualidade de vida?