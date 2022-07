A Cenibra marcará presença na 32ª Expo Usipa, evento que reúne representantes da indústria, do comércio e da prestação de serviços de Minas Gerais. Considerada pelos organizadores o maior evento de negócios do Estado, a feira atrairá dezenas de milhares de pessoas nos dias 20 a 23 deste mês.

No estande da empresa, os visitantes terão a oportunidade de conhecer as principais etapas do processo de produção de celulose, matéria-prima utilizada na preparação de uma variedade de papéis: sanitários, gráficos, embalagens e especiais, em razão da pureza, lisura, maciez e outras características.

A produção de celulose é parte de uma cadeia produtiva que se inicia nas plantações de eucalipto e se estende até os consumidores finais, na forma de vários produtos que são fundamentais para a higiene, saúde e educação. Os processos produtivos são complexos e envolvem o relacionamento com diversas comunidades de atuação, além do uso de recursos naturais renováveis. O grande desafio para a empresa é alinhar o crescimento e desenvolvimento dos negócios com a proteção do meio ambiente e a promoção da prosperidade social.

Para Deuseles João Firme, assessor de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais da Cenibra, a participação da empresa na Expo Usipa reforça o compromisso com o desenvolvimento regional, visto que é um dos eventos de turismo de negócio mais importantes do Leste de Minas Gerais. “Um dos compromissos da empresa é com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios onde atua. A Cenibra é uma grande fomentadora de iniciativas que geram emprego e renda na região. A responsabilidade social da Empresa contribui, de maneira prática e efetiva, para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades”, ressaltou.

A EMPRESA

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no Leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) é uma Empresa de capital fechado controlada pela Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co., Ltd. (JBP). O acionista principal da JBP é a Oji Holdings Corporation.

A Cenibra opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano; três regionais de manejo florestal no estado de Minas Gerais (Guanhães, Nova Era e Rio Doce); um terminal portuário especializado, em Barra do Riacho (ES), com participação acionária de 49%; e um escritório corporativo e comercial em Belo Horizonte.