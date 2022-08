O Instituto Aço Brasil (IAB) realiza nos dias 23 e 24 de agosto de forma presencial, o Congresso Aço Brasil 2022, que deve reunir os principais stakeholders da indústria do aço para debater as perspectivas e a importância do setor para a economia brasileira. O evento contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes e será realizado, de forma presencial, no Hotel Unique, em São Paulo, localizado na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 – Jardim Paulista. As inscrições para o público em geral devem ser feitas pelo link https://congressoacobrasil.org.br/.

Alguns dos outros temas debatidos durante a série de palestras ainda visam discutir as mudanças climáticas e a indústria do aço; o cenário político das Eleições 2022; e a visão dos CEOs sobre a indústria brasileira do aço. O Congresso começará às 9h com a cerimônia de posse do presidente e vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e a participação de Jair Bolsonaro.

O Painel 1 terá como tema ‘A nova ordem econômica mundial: Impactos nas cadeias globais’, que será moderado por André B. Gerdau Johannpeter e contará com a presença de Edwin Basson (diretor geral do World Steel Association), Márcio de Lima Leite (presidente da Anfavea) e Erik Hedborg (Analista da CRU – matérias-primas e insumos). O keynote speaker será Stephen Dover – estrategista chefe de mercado e head do Franklin Templeton Investment Institute.

O Painel 2 será ‘As mudanças climáticas e a indústria do aço’, moderado pela jornalista Juliana Rosa, estarão presentes o ministro do meio ambiente Joaquim Leite, o conselheiro do Instituto Aço Brasil e presidente executivo da Ternium Marcelo Chara, e o sócio sênior na McKinsey & Company Wieland Gurlit; e o Painel 3 debaterá o ‘Papel estratégico da indústria do aço no desenvolvimento.’

No dia 24 de agosto, o Congresso abre com a ‘Conferência: Cenário político – Eleições 2022’, com o cientista político, Murillo de Aragão. Na sequência, o Painel 4 discute ‘ESG – Impacto no valor de mercado das empresas’; o Painel 5 será ‘Futuro da indústria brasileira do aço: A visão dos CEOs’ com a participação de Sergio Leite, conselheiro do Instituto Aço Brasil/presidente do Board Usiminas. Às 12h30 é realizado o encerramento, com Jefferson De Paula, presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil/presidente da ArcelorMittal Brasil, CEO Longos e Mineração Latam.