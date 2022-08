Com apoio de áreas estratégicas da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o Centro Automotivo Brasil, empresa associada ao Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos do Estado de Minas Gerais (Sindirepa-MG), conseguiu uma certificação da ISO 9001, que está ampliando horizontes. “Contamos com apoio de todo sindicato e a equipe que nos deu assessoria e abraçou a empresa como se fosse dela, orientando passo a passo para que conseguíssemos”, afirma o proprietário, empresário Maickel Francelino Ferreira, que também participa do Fiemg Jovem.

O Centro Automotivo Brasil já conta com duas unidades com 40 empregados. A primeira em Caratinga, cidade estrategicamente situada na BR-116 e a segunda em Manhuaçu na BR- 262. “Nossa ideia é crescer, abrir novas unidades e, até mesmo, nos tornarmos uma franquia. Uma referência”.

A vitória do associado foi compartilhada pelo presidente do Sindirepa, Alexandre Mol, que também preside o Conselho da Micro e Pequena “Esse é o ideal do associativismo que a Fiemg sob a gestão do presidente Flávio Roscoe leva para empresas de todos os portes”.

ASSESSORIA

A empresa passou pela consultoria do Lean Manufacturing oferecida pelo Programa Fiemg Competitiva no período de janeiro a maio de 2022. Essa consultoria, conhecida também como manufatura enxuta, surgiu como uma forma de melhorar os processos de produção ao estruturar uma fabricação mais eficiente, capaz de combater o desperdício e reduzir custo. De acordo com o gerente, Thadeu Chaves Tolentino Neves, o programa trabalha em parceria com os sindicatos na identificação de demandas dentro da realidade, o que agilizou o atendimento à empresa.

No Centro Automotivo Brasil, além do trabalho na produção, foram implantadas várias ferramentas da qualidade que são incorporadas às Normas ISO 9001: controle de processo, instruções de trabalho e procedimentos. Essas ferramentas organizaram o setor e auxiliaram a empresa a conseguir uma certificação da ISO 9001.

No encerramento da consultoria, quando são apresentados os resultados do projeto, participaram profissionais da unidade do Senai de Ipatinga, referência na região, que atendeu a empresa dentro do Programa Fiemg Competitiva.