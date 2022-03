A App Marketing, empresa de tecnologia especializada em transformação digital, que fica no Vale do Aço, desenvolveu uma solução de pagamento voltada à integração do Pix com os pontos de vendas: o PDV Pix. O Pix – meio de pagamento instantâneo, criado pelo Banco Central, surgiu para facilitar e modernizar as transações financeiras, oferecendo mais mobilidade e segurança.

Usar o dinheiro físico para fazer pagamentos já não é a primeira opção de muita gente. O número de transações feitas por meio do Pix cresceu mais de 3.600% de novembro de 2020 a novembro de 2021 segundo o Banco Central (BC).

O Pix tem conquistado o mercado de pagamentos do Brasil. Com transações disponíveis o dia inteiro e em qualquer horário, e com a liquidação de pagamentos em poucos segundos, ele muda o cenário para quem vende em lojas físicas.

O diretor de negócios da App Marketing, Júnior Damasceno, explica que “o aplicativo criado pela App Marketing, automatiza o recebimento via Pix de forma que o próprio programa faz a venda e recebe de forma identificada. Tudo pode ser vendido e recebido direto no sistema PDV Pix e de forma simples e rápida”.

INOVAÇÃO NO VAREJO

Na prática, quando o cliente solicita ao operador de caixa para efetuar um pagamento de compra via Pix, o operador inicia o aplicativo PDV Pix, apresenta o QR Code para pagamento na tela do computador ou do smartphone. O cliente, através do celular, efetua a leitura do QR Code gerado para realizar o pagamento via aplicativo do seu banco. O operador recebe um aviso de pagamento, confere no PDV e finaliza o processo com agilidade.

“A parceria com a Matera, permite fornecermos uma carteira digital para o estabelecimento, dessa forma, cada frente de caixa, unidade de negócio ou filial, recebe todas as suas vendas por Pix, com a automação no PDV de forma organizada para empresa”, afirma o diretor de T.I. da App Marketing, Thiago Arruda.

DIFERENCIAL

A solução criada pela empresa, permite ao estabelecimento identificar individualmente cada transação feita pelo Pix. O relatório de recebimentos mostra o nome do comprador, produto, ordem de serviço, ou qualquer outro padrão pré-definido de identificação personalizado para cada estabelecimento.

Além da segurança e rapidez no pagamento, dessa forma, o relatório financeiro da empresa fica completo e preenchido de forma automatizada.

APP FINTECH

Em abril de 2021, a App Marketing entrou para o Programa de Aceleração de Startups da Matera – empresa com 35 anos de mercado em tecnologia para soluções financeiras. A mesma empresa que desenvolveu sistemas bancários para instituições como Itaú e C6 Bank, é a pioneira no engajamento do Pagamento Instantâneo Brasileiro – Pix.

A parceria com a Matera proporcionou o desenvolvimento de uma solução para gerenciar de maneira personalizada, os recebimentos de Pix para empresas, o aplicativo PDV Pix, uma carteira digital exclusiva para Pix.

Agora, com essa parceria, além de uma Martech (“Marketing” + “Technology”), empresa de marketing digital que aplica em suas soluções tecnológicas e conceitos da transformação digital, a App Marketing, abre uma nova divisão, se torna também uma Fintech (a junção das palavras em inglês financial e technology, a tradução é financeiro e tecnologia). Apostando sempre na inovação, a empresa de tecnologia agora é homologada pelo Banco Central do Brasil para desenvolver serviços financeiros e assina seus projetos desse segmento como App Fintech.

SAIA NA FRENTE DA CONCORRÊNCIA

O Pix continuará a ser explorado pelo Banco Central, as novidades são anunciadas constantemente. Sabendo disso, essa é a hora de levar o Pix para a sua solução de frente de caixa, para, inclusive, sair na frente das lojas e empresas que ainda não têm.

Venda de modo prático, instantâneo e fique sempre no controle das finanças do seu negócio. Conte com uma ferramenta completa e padronizada pelo Banco Central.