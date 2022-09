O maior evento de automação industrial do Brasil – Encontro Nacional de Automação – (ENA 22), realizado pela Fiemg, em parceria com a Gerdau, está com inscrições abertas neste link. Serão dois dias de palestras, em 18 e 19 de outubro, com os principais fornecedores de automação e tecnologia do mundo, com vistas a estimular, incentivar e apoiar a troca de conhecimento, novas oportunidades de negócios e destacar as principais tecnologias da automação e da inteligência artificial.

Das 8h às 19h, em ambos os dias de evento, vão ser abordados – presencialmente, no prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, em Belo Horizonte – assuntos como big data, inteligência artificial, visão computacional, digital twin, cloud, segurança cibernética, conectividade, entre outros. Assim, os públicos-alvo vão de empresários, engenheiros, técnicos, a gerentes e diretores. As empresas convidadas são Vale, Fiat Stellantis, CSN, Usiminas, Gerdau, Vallourec, Petrobras, RHI Magnesita, ArcellorMital, Anglo American, AngloGold, Aperam, Ternium, Nexa, Kinross, Senai, Fiemg Lab, UFMG, PUC Minas e Cefet-MG.

SUCESSO

“Como a Gerdau é uma empresa com unidades em todo o território nacional, surgiu a ideia de realizarmos um momento a cada ano para encontrarmos os profissionais de automação e debatermos assuntos técnicos e estratégicos, inclusive, com a participação de fornecedores. No primeiro encontro, em 2020, realizado na usina de Ouro Branco, tivemos a participação de algumas empresas convidadas e poucos fornecedores. O sucesso foi tanto que decidimos avançar e fazer algo mais profissional. Precisaríamos, então, do apoio de uma empresa com experiência na organização de eventos. Foi quando surgiu a ideia de convidar a Fiemg para gerenciar o Encontro Nacional de Automação (ENA 22)”, detalha Érico Rossi, especialista em Automação – Indústria 4.0 na Gerdau.

De acordo com ele, nesta segunda edição, o tamanho do evento será aumentado em até seis vezes. Estarão presentes seis vezes mais fornecedores, seis vezes mais expositores e seis vezes mais convidados. “Teremos mais de 1.000 profissionais de todas as regiões do Brasil, representando entre 70 a 80 empresas diferentes, abordando temas relacionados à automação, tecnologia e indústria 4.0”, reforça, ressaltando que o ENA 22 é gratuito e aberto ao público, mas com limite de inscrições, respeitando a capacidade do prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, onde será realizado.

“A expectativa para o ENA 22 é ótima! Tanto os participantes quanto os fornecedores estão bem animados com o evento”, pondera ainda Rossi.

Serviço:

Encontro Nacional de Automação (ENA 22)

Dias 18 e 19 de outubro, das 8h às 19h, no prédio da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto, Belo Horizonte)

Gratuito e aberto ao público