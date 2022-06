A Expo Usipa não se limita apenas a visitação aos stands. Durante o dia, representantes das maiores potências industriais do Brasil e do mundo se reunirão, nas dependências da Usipa, com os expositores no 15º Encontro de Negócios. Esta edição já conta com nove empresas demandantes (empresas que enviam compradores para negociar e estreitar laços com os expositores), que são elas: Aperam South America, ArcelorMittal, Bemisa, Cenibra, Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), Gerdau, Ternium, Vallourec e Usiminas.

Neste ano, devido ao aumento no número de expositores, o Encontro de Negócios será realizado em três dias: 20, 21 e 22 de julho. Para receber os demandantes e expositores, é criada uma estrutura com mais de 27 salas climatizadas, tornando o ambiente propício para estreitar os laços e realizar novos negócios. “Com o recorde de expositores nesta edição, ampliamos a nossa área de reuniões e a quantidade de salas para atender todos os demandantes e fornecedores, para que tenham mais conforto e qualidade ao realizarem novos negócios”, explicou a gerente administrativa da Usipa, Luiza Elizabete.

Para o 15º Encontro de Negócios está prevista a realização de mais de 1500 reuniões durante os três dias de evento. “As reuniões realizadas durante o dia colocam o expositor e o representante dos setores de Compras e Suprimentos das siderúrgicas e indústria frente a frente. Isso é uma vantagem que propicia ao nosso expositor estreitar os laços com grandes empresas e fazer grandes negócios. E isso se torna um grande diferencial da Expo Usipa, que é a maior feira de negócios da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil”, destacou o presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita.

32ª EXPO USIPA

A 32ª Expo Usipa será realizada de 20 a 23 de julho, data em que ocorre a exposição comercial, industrial e de prestação de serviços. As palestras técnicas, abertas ao público, iniciam no dia 19 e seguem até 22 de julho. Já o Encontro de Negócios, exclusivo para expositores, será entre os dias entre 20 e 22. No dia 23 de julho, a Expo Usipa ainda contará com visitação para o espaço comercial. E durantes todos os dias o público que visitar a Expo Usipa contará com uma praça de alimentação com as melhores empresas do ramo alimentício da região.