Após quatro dias de exposição, a maior feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços de Minas Gerais chegou ao fim de sua 32ª edição. A Expo Usipa começou na última quarta-feira (20) e se encerrou no sábado (23). Durante o período de exposição foi registrado um público de 32.816 visitantes.

Esta edição da Expo Usipa contou com a participação de 275 empresas, do Vale do Aço e de diversos estados do Brasil, além do exterior. Essas empresas expositoras, se dividiram em 318 stands para apresentar os seus produtos e/ou serviços aos visitantes. A 32ª edição da Expo Usipa teve o patrocínio da Vale, Convaço e Sicoob Vale do Aço e contou com o apoio da Usiminas, Ternium, Fiemg e Sindimiva.

Na terça-feira (19), os expositores foram recebidos pelo anfitrião do evento, o vice-presidente da Associação Esportiva e Recreativa Usipa, Adriano Fernandes, e em seguida participaram de uma solenidade de boas-vindas e coquetel, que contou com a presença de diversos expositores, autoridades e convidados, entre eles o presidente da Usiminas, Alberto Ono; a secretária-adjunta de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Kathleen Garcia, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes; o presidente da Cenibra, Kazuhiko Kamada, dentre outros.

Já na quarta-feira (20) foi realizada a Cerimônia de Abertura da 32ª Expo Usipa, que contou com a presença e fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do vice-presidente da Usipa, Adriano Fernandes, do prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes e do diretor de produção da Usiminas, Heltom Muzzi, que discursou representando os expositores presentes. A cerimônia ainda teve a presença de diversas autoridades, visitantes e representantes de diversas empresas, dentre eles: Henrique Lobo, da Vale; Kazuhiko Kamada, da Cenibra; Jorge Drumond, da Convaço; Flaviano Gaggiato, da Fiemg Regional Vale do Aço; entre outros.

Em seguida, conduzidos pelo vice-presidente da Usipa, os convidados fizeram um tour pela área da feira de negócios. Durante a exposição, os visitantes puderam contemplar as novas tecnologias apresentadas pelas empresas expositoras, bem como as soluções de serviços. “Na terça-feira recebemos os nossos expositores e convidados para darmos as boas-vindas à eles. E na quarta, tivemos a honra de contar com a presença do nosso Governador, Romeu Zema, para juntos abrirmos oficialmente a 32ª Expo Usipa. Isso mostra a força e a credibilidade que a nossa feira de negócios tem, pois sempre os expositores estão trazendo soluções e serviços para apresentarem ao público. Além disso, a presença do Governador de Minas Gerais reforça a importância da Expo Usipa e das empresas participantes para a nossa economia de modo geral”, disse o vice-presidente Adriano Fernandes.

O balanço da Expo Usipa foi positivo para toda a diretoria e participantes, é o que conta o presidente do clube, Lucas Mesquita. “Encerramos essa edição da Expo Usipa da melhor maneira possível. Tivemos um recorde de público, nos aproximando de 33 mil visitantes. Foi um trabalho árduo de toda a nossa equipe para que tudo ocorresse da melhor forma possível. Foram mais de 1500 reuniões de negócios, entre expositores e demandantes, quase 70 palestras técnicas realizadas, além de uma visita técnica à Usiminas. Por isso, só tenho a agradecer a todos os envolvidos e principalmente aos nossos expositores, por confiarem a marca deles à Expo Usipa, pois temos a certeza que daqui sairão bons negócios ”, destacou Lucas Mesquita.

PALESTRAS, ENCONTRO DE NEGÓCIOS E VISITA TÉCNICA

A Expo Usipa não se resume em apenas exposição ao público visitante. Durante o período diurno da feira de negócios, foram realizadas diversas palestras técnicas, visita técnica à Usiminas e a 15ª edição do Encontro de Negócios.

No primeiro dia de Expo Usipa os expositores, da área industrial, puderam participar de uma visita técnica à planta da Usiminas em Ipatinga.

Já no Colégio São Francisco Xavier, o público participou de diversas palestras técnicas, gratuitas, oferecidas pelos expositores da Expo Usipa. E, enquanto o público acompanhava as palestras, os expositores participavam do Encontro de Negócios, no qual se reuniram com compradores das nove empresas demandantes: Aperam, ArcelorMittal, Bemisa, Cenibra, Gerdau, Siderúrgica Pecém, Ternium, Usiminas e Vallourec.

E são esses eventos no período diurno que ajudam a estreitar laços entre expositores, empresas e público, conforme conta a gerente administrativa da Usipa, Luiza Elizabete. “Durante o Encontro de Negócios, os nossos expositores estiveram frente a frente com os compradores das principais empresas do Brasil, e isso é um diferencial e tanto para a apresentação dos seus portfólios de produtos e serviços. Além disso, tiveram a oportunidade de apresentar serviços e soluções nas palestras técnicas, para todo o público presente. Estamos felizes com isso, pois sabemos que isso fará um grande diferencial para eles daqui para frente”, pontuou Luiza Elizabete.