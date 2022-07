As unidades de negócio da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e Fundação Educacional São Francisco Xavier marcaram presença na 32ª edição da Expo Usipa, uma das maiores exposições de negócios do setor industrial, comercial e de prestação de serviços.

Com o tema “Realizando Negócios, construindo o Futuro”, o evento foi aberto, na última quarta-feira (20), e contou com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, autoridades locais, representantes dos setores industrial e comercial do Vale do Aço.

“É muito gratificante participar desta feira tão tradicional e que fomenta a economia local e estadual que é a Expo Usipa. Trouxemos para o evento um pouco de conhecimento de alguns dos nossos modelos de negócios. Essa troca de informações é muito importante e enriquece nosso trabalho”, conta o presidente da FSFX, Salvador Prado Júnior.

No stand da Fundação, o público conheceu as atividades e serviços prestados pela Operadora de Planos de Saúde Usisaúde; VITA, nas áreas assistenciais de saúde e saúde ocupacional; além do potencial educacional do Colégio Técnico São Francisco Xavier e Faculdade de Enfermagem. Quem passou pelo local, ainda recebeu a atenção de cuidados como aferição de pressão e avaliação glicémica, realizada pela equipe da Atenção Primária da Usisaúde e massagem relaxante, feita pelos alunos do CSFX Técnico.