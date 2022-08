A OneX Data Centers do Brasil, empresa que oferece colocation, hospedagem e máquinas virtuais (VMs), inaugurou no ano passado, em 7 de dezembro, o primeiro Data Center localizado no Vale do Aço mineiro, na cidade de Ipatinga. O volume total de armazenamento inicial foi de 1024 terabyte, ou seja, o incrível volume de 1 petabyte. Segundo o diretor executivo e Founder da OneX Data Center, Tiago Bicalho, a escolha da localização é estratégica, tendo fácil acesso a redes de energia independentes, redes de dados e links, além da proximidade com grandes cidades e indústrias.

“É notório que o Data Center chegou em um momento necessário e de extrema importância para o desenvolvimento tecnológico da região do Vale do Aço, projeto que caminha no sentido das inovações e dos impactos positivos para toda a sociedade”, disse Tiago.

A transformação digital é um dos principais pilares para a economia dos países da América Latina, inclusive para o Brasil. A expansão dos data centers são impulsionadores que contribuem muito para isso. A digitalização da economia e a necessidade de diminuir custos e aumentar eficiência está causando uma tendência secular de uso da nuvem e estrutura de data centers. Isso vem sendo acentuado pelo impacto da Covid-19 e de novas tecnologias, como, IoT, Edge Computing, 5G, entre outras.

E, como tudo que envolve inovação, é extremamente importante se manter atualizado, Tiago Bicalho, anuncia hoje, após sete meses da inauguração, a expansão do volume de 1 petabyte para 2 petabyte em seu Data Center. Além disso, devido à chegada de grandes contas, foi ampliada em mais de 10 vezes a capacidade de oferta de Link de Internet fazendo com que a OneX se torne a cada dia um importante Hub de conectividade da região. Agregando o aumento da eficiência do sistema, contendo toda a infraestrutura, customização e elasticidade, promovendo uma série de benefícios para organizações parceiras.

O valor de faturamento dessa ampliação ainda não foi revelado, mas a expansão veio para ampliar e acelerar a transformação digital na região. “Estamos prontos para atender um mercado que está passando por grandes mudanças e vislumbramos ótimas perspectivas para o Vale do Aço. Temos planos ambiciosos e uma equipe preparada para abarcar o crescimento da demanda na região”, afirma Tiago Bicalho, também diretor de Relações com Interior do Sindicato e da Indústria de Software e da Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Sindinfor).