O Sebrae e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizam nos próximos dias 9 e 10 de março a 9ª Edição do Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. O evento vai acontecer pela primeira vez em formato híbrido e deve reunir mais de 15 mil pessoas, entre público online e presencial.

Nesta edição, a proposta é refletir sobre como cocriar um mundo mais sustentável, tendo a educação e a inovação, como motores dessa transformação. Idealizado pela Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), o Congresso tem como missão fazer da agenda de inovação uma estratégia de país.

Na arena virtual, os participantes terão a oportunidade de passear virtualmente pelo espaço em 3D. Além disso, a plataforma tem um espaço para networking que permite reuniões em tempo real. Serão dois dias de evento para debater o que há de mais moderno em termos de tecnologia em 40 painéis com 26 palestrantes internacionais, de 15 diferentes países, além de 75 brasileiros.

A arena contará com um palco reservado a palestras e debates com as principais referências em inovação no Brasil e no mundo. Além de lounges montados para realização de workshops, sessões privativas com palestrantes e atividades de mentoria com lideranças empresariais. O espaço destinado para networking será na modalidade “one-on-one” com reuniões agendadas via funcionalidade de matchmaking da plataforma virtual do Congresso.

9º CONGRESSO BRASILEIRO DE INOVAÇÃO DA INDÚSTRIA

Quando: 9 e 10 de março

Que horas: 8h30 às 18h

Onde: WCity Hall, 2º andar, acesso pelo elevador amarelo – São Paulo-SP.

Site: https://www.congressodeinovacao.com.br/

Como se credenciar

Se você faz parte da imprensa, é preciso se credenciar para cobrir o evento:

Acesse o link: https://www.ajaxsistemas.com.br/lj/9cbii

Preencha seus dados pessoais e do veículo onde trabalha

No campo “Categoria”, selecione a opção “Imprensa”

Caso tenha dúvidas, fale com a gente pelo e-mail imprensa@cni.com.br ou nos mande uma mensagem pelo telefone (61) 99963-7417

Conheça o nosso protocolo de segurança contra a Covid-19

Todos os participantes precisam apresentar o comprovante de vacinação completo. Então, leve a sua carteirinha de vacinação ou apresente o documento de forma virtual

A organização do Congresso oferecerá gratuitamente testagem para todos os participantes, no dia 7/3, das 14h às 18h, e nos dias 8, 9 e 10/3, entre 8h30 e 18h, no WCityHall, 2o andar, acesso pelo elevador amarelo. O resultado do teste tem validade de 72 horas.

Se o seu teste der negativo, você receberá a credencial para acessar o evento.