Entre os dias 4 e 6 de outubro, será realizada a 2ª edição do INDFEST – Festival de Empreendedorismo, Startup e Tecnologia Industrial, em formato 100% online. E no dia 6 de outubro (quinta-feira), 15h50, a Usiminas terá participação especial com o painel sobre “Inovação aberta na prática prepare seu time para inovar”, ministrado pelo gerente Corporativo de Inovação da Usiminas, Davison Cardoso.

O INDFEST é um evento promovido pelo Fiemg Lab, em parceria com diversas indústrias e startups da rede conectada. Nesta edição serão apresentados palestras e painéis acerca do tema “Novos rumos para a indústria” – do Metaverso a novos modelos de negócios para o futuro.

A Usiminas faz parte das 7 indústrias do futuro, como são chamadas as empresas parceiras da Jornada de Aceleração do Fiemg Lab.

Serviço:

Evento: INDFEST 2022 – Festival de Empreendedorismo, Startup e Tecnologia Industrial

Tema: “Novos rumos para a indústria” – do Metaverso a novos modelos de negócios para o futuro

Data: 04, 05 e 06 de outubro de 2022

Horários variados: dia 4 às 19h, dia 5 de 14h às 20h, dia 6 de 14h às 18h.

Inscrições e programação completa: https://www.sympla.com.br/indfest-2022—festival-de-empreendedorismo-startup-e-tecnologia-industrial__1721330