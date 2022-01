Pesquisadores da Escola de Homeopatia de São Paulo e da Universidade Paulista verificaram que a incidência de Covid-19 foi significativamente menor entre os funcionários de uma empresa paulista do setor de serviços que fizeram uso de homeopatia, quando comparada com os grupos que não sofreram intervenção.

A amostra da pesquisa foi composta por 1.642 colaboradores sem diagnóstico prévio de Covid-19, onde 53,34% do total de indivíduos foram direcionados para teletrabalho em casa e não receberam a homeopatia, 24,66% permaneceram trabalhando nas dependências da empresa e fizeram uso do medicamento homeopático Arsenicum álbum e 21,98% permaneceram trabalhando nas dependências da empresa em outros estados e também não administraram o medicamento. O estudo foi realizado no período de abril a julho de 2020.

A taxa de incidência da doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 foi de 13,35% no grupo que ficou em teletrabalho sem tomar o remédio, 67,87% no grupo que continuou trabalhando em filiais da empresa em outros estados e não fizeram uso do remédio e apenas 0,74% no grupo que tomou o medicamento como preventivo e permaneceu trabalhando na matriz da empresa em São Paulo.

O resumo da pesquisa científica intitulada “Homeopathy for COVID-19 Prevention: Report of an Intervention at a Brazilian Service Sector Company” pode ser encontrada no link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34666409/