A Prefeitura de Santana do Paraíso realiza neste sábado (19) o Dia D de Vacinação Infantil contra a Covid-19. O público alvo são crianças de 5 a 11 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina.

Todas as unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) do município, com exceção dos bairros Ipaba e São José, estarão atendendo essa faixa etária entre 8h e 16h. A população do São José será atendida na ESF Centro, já as crianças do Ipaba receberão a vacina por meio de outra estratégia que ainda será divulgada.

“As equipes de saúde envolvidas nesta campanha estão capacitadas e orientadas para atender a população, seguindo recomendações da Anvisa para uma vacinação segura. Nosso compromisso é com a saúde”, afirmou a enfermeira referência técnica em imunização, Silvânia Barbosa.

Para se vacinar, alguns critérios devem ser observados como não ter tido covid-19 nos últimos 30 dias e não ter recebido nenhuma outra vacina nos últimos 15 dias. Todas as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e apresentar os cartões de vacina e do SUS.

As vacinas oferecidas nas unidades são a Pfizer Pediátrica, indicada para crianças com 5 anos de idade e imunossuprimidas, e a Coronavac que pode ser aplicada para as que tem mais de 6 anos. O intervalo entre a primeira e segunda dose da Pfizer é de 8 semanas, já a da CoronaVac é de 4 semanas.