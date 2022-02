O próximo sábado (19), a Prefeitura de Timóteo por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida realiza o “Dia D” de vacinação contra a Covid-19 para adultos e crianças com idade superior a 5 anos.

Nesse dia, as unidades de saúde do Ana Rita, Macuco, Cachoeira do Vale, Timotinho e o Centro de Saúde João Otávio, no Bairro Olaria, vão funcionar de 8h às 12h para aplicar a primeira dose para maiores de 5 anos que ainda não iniciaram o esquema vacinal. Conforme orientação do Ministério da Saúde, crianças de 5 anos e imunossuprimidas de 6 a 17 anos deverão tomar exclusivamente a vacina Pfizer.

Também será aplicada segunda dose para quem tomou apenas a primeira e está no período de completar o esquema vacinal de acordo com os seguintes intervalos: para quem tomou a CoronaVac são 28 dias após a primeira dose; AstraZeneca, 60 dias após a primeira dose; Pfizer Adulto, 21 dias após a primeira dose; e Pfizer Infantil, 8 semanas após a primeira dose.

A terceira dose será ministrada em pessoas com idade igual ou superior a 18 anos que tomaram a segunda dose da CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer há mais de 4 meses ou dose única de Jansen há mais de dois meses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo é necessário observar os critérios para a vacinação como não ter tido Covid-19 nos últimos 30 dias; crianças de 5 a 11 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsável legal; crianças que tomaram outra vacina devem aguardar pelo menos 15 dias para serem imunizadas contra o coronavírus. Também é importante levar os documentos de identidade e o cartão vacinal.