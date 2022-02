A Prefeitura de Coronel Fabriciano promove no próximo sábado (19), o primeiro Dia D de vacinação de crianças contra Covid-19. A iniciativa visa impulsionar a vacinação no município e alcançar o maior número possível de vacinados entre 5 e 11 anos, 11 meses e 29 dias. O público-alvo no município gira em torno de 8 mil crianças nessa faixa etária.

Segundo a gerência de Atenção Básica, a expectativa é grande e a esperança é convencer os pais da importância da vacina e reservar a data para levar os filhos até aos pontos de vacinação para tomar a dose. O município possui doses das duas vacinas disponíveis, Pfizer e Coronavac, que são indicadas para crianças nesta faixa etária.

Para reunir o maior número de crianças no sábado, a Secretaria de Governança da Saúde está divulgando a ação em todas as frentes: escolas, creches, entidades de classe e igrejas. Todos são convocados para auxiliar na tarefa da ida de pais e filhos aos postos de saúde.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, alerta os pais da responsabilidade de todos para com os menores. “Neste momento, nós precisamos entender que a responsabilidade maior é dos adultos, pois são eles que precisam entender que sem a vacina a criança ficará exposta ao vírus. Nós já provamos que a vacina é a única proteção verdadeiramente eficaz contra o vírus da Covid-19. Agora cabe aos pais e responsáveis terem consciência disso e confiarem na ciência. Estamos fazendo a nossa parte”, garantiu.

Para atender a população, as unidades de saúde estarão abertas das 8h até às 17h, exceto a unidade de Cocais. A Gerente de Atenção Básica, Tatiana Cunha, ressalta que dessa vez não precisa agendamento. “Basta o responsável levar a criança até o posto de imunização mais próximo munido dos documentos da criança (o Cartão SUS e a caderneta de vacinação). Quem já tomou a vacina não precisa ir à UBS novamente, pois ainda não há necessidade de reforço em crianças. O Dia D é para quem ainda não se vacinou contra a Covid”, disse.

Quem quiser acompanhar o boletim de vacinação e os dados sobre a Covid-19 no município pode acessar o portal www.covid.fabriciano.mg.gov.br.