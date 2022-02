A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ipatinga anuncia para o próximo sábado (19) o Dia D de vacinação infantil contra a Covid-19. O objetivo é imunizar contra o coronavírus todas as crianças de 5 a 11 anos que ainda não foram assistidas com a primeira dose da vacina. Todas as crianças nesta faixa etária podem comparecer à sua Unidade Básica de Saúde de referência, de 8h às 15h.

Todas as UBS’s estarão vacinando o público-alvo, exceto a do Vila Formosa. As crianças da localidade deverão se encaminhar à UBS do bairro Cidade Nobre.

Em Ipatinga, a população estimada da faixa etária de 5 a 11 anos é de 20.623 crianças. De acordo com os registros da Secretaria de Saúde, o município já vacinou 28% desse público.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Cléber de Faria, frisa a importância dos pais ou responsáveis levarem seus filhos para vacinar. E salienta que com o início das aulas é ainda mais necessário manter o esquema vacinal em dia, para não colocar outras crianças ou os professores em risco.

“Temos uma vacina segura, que se tornou nossa principal arma contra a Covid-19. As crianças também estão vulneráveis à doença, e quanto mais públicos imunizados, menor circulação de vírus nos ambientes”, observou o secretário.

Conforme protocolo, inicialmente o intervalo entre a primeira e a segunda aplicação será de oito semanas, no caso da vacina Pfizer, e de 28 dias em se tratando de Coronovac.