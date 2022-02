Três semanas após o início da aplicação de vacinas em crianças com idades entre 5 e 11 anos, 201.543 meninas e meninos já tomaram a primeira dose, o que equivale a 10,83% do público estimado nessa faixa etária, que é de cerca de 1,8 milhão. O total de crianças vacinadas corresponde a 16,21% das 1.243.540 doses de Pfizer Pediátrica e CoronaVac enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) aos municípios para imunização infantil.

“A expectativa é a de que agora em fevereiro toda criança já esteja imunizada com a primeira dose no estado. Reforço que a vacina é confiável e os efeitos colaterais frente aos benefícios são infinitamente menores”, ressalta o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti. “Já está comprovada a redução dos casos graves da doença em pessoas que estão devidamente imunizadas. Por isso, pedimos que os pais ou responsáveis que levem as crianças para serem vacinadas e ficarem protegidas”, completa.

VACINÔMETRO

A partir desta sexta-feira (4), os números da imunização infantil contra Covid-19 no Estado serão divulgados pelo Vacinômetro, painel digital da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). A nova interface do Vacinômetro detalha, ainda, a cobertura vacinal pediátrica por município, microrregião, macrorregião de saúde, primeiras e segundas doses aplicadas.

Segundo o secretário de Saúde, o objetivo do novo Vacinômetro é estimular a campanha de imunização infantil. “Minas Gerais tem procurado divulgar as informações sobre doenças e o processo de vacinação com o máximo de transparência”, afirma Baccheretti. “O Vacinômetro é uma ferramenta importante porque permite que os gestores de saúde e os profissionais de comunicação tenham acesso aos dados de forma clara, rápida e prática, melhorando, assim, o trabalho de compreensão e de divulgação da pandemia para a sociedade”, acrescenta.

O preenchimento das informações é de responsabilidade das prefeituras e a divulgação do boletim consolidado pela SES-MG começa após um mínimo de 80% dos municípios terem repassado os dados.

As informações podem ser acessadas em coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro.

ANÁLISE

Em Minas Gerais, o monitoramento da pandemia é feito pela Sala de Situação da SES-MG. Os profissionais envolvidos procuram constantemente desenvolver ferramentas e mecanismos que permitam conhecer o cenário epidemiológico, fazendo um retrato detalhado da situação.

“A cada nova atualização, a avaliação da pandemia vai ficando mais criteriosa. A parceria com a imprensa e com os outros entes da federação é baseada em informações de qualidade, de base científica. O Estado tem um papel central neste aspecto, porque reúne dados que permitem conhecer a situação e o enfrentamento à Covid-19”, conclui o secretário.