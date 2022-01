O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), iniciou nesta terça-feira (18) a distribuição de uma nova remessa de vacinas da Pfizer pediátrica.

Ao todo, serão distribuídas 112,6 mil doses do imunizante referentes à remessa de número 80, que chegou ao estado na manhã desta terça-feira, e outras 2,58 mil doses remanescentes do lote anterior, recebido no fim de semana. Todas as vacinas são destinadas à administração da primeira dose (D1) em 5,5% de crianças de 5 a 11 anos (não indígenas e não quilombolas), 100% de crianças de 5 a 11 anos quilombolas e 100% de crianças de 5 a 11 anos indígenas.

A SES-MG esclarece que depende do repasse das doses, por parte do Ministério da Saúde, para fazer a distribuição aos municípios. O informe técnico enviado pelo órgão federal, juntamente com cada remessa, já vem com a previsão do público que deve ser imunizado. Contudo, vale reforçar que os municípios têm autonomia na operacionalização da campanha, seguindo as recomendações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, estabelecendo o planejamento da vacinação conforme a realidade do território.