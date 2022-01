A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde de Portugal (Infarmed) informou ter iniciado uma investigação para esclarecer se um menino de 6 anos morreu devido a uma reação após ser vacinado contra a Covid-19.

A criança, que morreu no último domingo (16) no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, tinha testado positivo para o coronavírus e tomado uma dose de vacina anticovid.

As autoridades locais aguardam o resultado da autópsia e eventuais análises efetuadas pela Infarmed para encontrar as possíveis causas da morte.

O menor foi internado no último sábado (15) com parada cardiorrespiratória, de acordo com o hospital.

Desde o início da pandemia, três crianças entre 0 e 9 anos de idade morreram em Portugal em decorrência da Covid-19, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Com uma população de 10,3 milhões de habitantes, Portugal registrou 1.906.891 casos de Covid e 19.334 mortes pela doença desde o início da pandemia.

Fonte: Pleno.News