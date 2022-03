A Secretaria de Saúde de Timóteo estará com horário estendido de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (3), sexta-feira (4) e na segunda-feira (7) da próxima semana. Entre 17h30 e 21h o Centro de Saúde João Otávio, no Bairro Olaria, vai funcionar em horário especial nesses dias para atualizar as doses de vacina contra Covid-19, em adultos e adolescentes com 12 anos e mais.

Quem ainda não recebeu a segunda ou a terceira dose da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer deve procurar a unidade observando o intervalo entre elas para completar o esquema vacinal. No caso da CoronaVac são 28 dias a partir da primeira doses; AstraZeneca, 60 dias da primeira dose, e Pfizer adulto, 21 dias para a segunda dose.

A terceira dose para o público acima de 18 anos e mais deve obedecer a um prazo de quatro meses a partir da segunda dose, no caso das três vacinas mencionadas anteriormente e dois meses para quem tomou dose única de Janssen.

O critério para se vacinar é não ter tido Covid-19 nos últimos 30 dias, além de apresentar o cartão de vacina e documento com o número do CPF no ato da vacinação. Mais informações nas redes sociais da Prefeitura de Timóteo ou pelo telefone 3847-7629.