A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo, divulgou nesta semana o Plano de Vacinação contra a Covid-19 que prevê uma nova rotina de vacinação de crianças, jovens e adultos.

A partir desta semana, adultos e adolescentes com idade acima de 12 anos que estão com o esquema vacinal incompleto, devem procurar as unidades de saúde que possuam sala de vacina de segunda a quinta-feira para tomar a 1ª e 2ª doses, além da dose de reforço.

Para crianças com idade entre 5 e 11 anos o dia reservado para a vacinação contra a Covid-19 é a sexta-feira em todas as unidades de saúde que possuam sala de vacina, conforme informado abaixo. A primeira dose está disponível para crianças maiores de 5 anos que ainda não iniciaram o esquema vacinal. A segunda dose segue o seguinte intervalo: para quem tomou CoronaVac são 28 dias a partir da primeira dose; Pfizer, dois meses a partir da primeira dose.

Confira as unidades e o horário funcionamento:

Ana Rita, de 7h30h às 11h; Primavera, 7h30 às 11h e 13h às 16h; João XXIII, 13h às 16h; Alegre, 13h às 16h; Limoeiro, 7h30 às 11h e 13h às 16h; Cachoeira do Vale, 13h às 16h; Timotinho, 7h30 às 11h e 13h às 16h; e Ana Moura, 13 às 16h.

Os seguintes critérios devem ser observados antes de tomar a dose da vacina contra a Covid-19: não ter contraído o vírus nos últimos 30 dias; crianças de 5 a 11 anos devem estar acompanhadas dos pais e/ ou responsável legal ou levar termo de consentimento/ autorização assinada pelos pais.

Obrigatório levar o cartão de vacina e documento com CPF. Ao ser vacinada contra a Covid-19, a criança deve aguardar 15 dias para tomar outra vacina para outras doenças. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3847-7629.