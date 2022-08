O projeto Som, Câmera e Ação lança sua primeira edição e abre inscrições para oficinas de cinema. Com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a iniciativa vai selecionar oito pessoas com mais de 45 anos para participar de uma oficina de cinema que será realizada em setembro. Na oficina, os participantes realizam juntos um filme de curta-metragem que será exibido para o público em evento aberto. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário on-line no Instagram @somcameraeacao até o dia 30 de agosto.

Nesta edição, o projeto irá acontecer nas cidades de Ipatinga, Itaúna e Itatiaiuçu. Em Ipatinga, a oficina irá acontecer de 8 a 11 de setembro, no Clube dos Pioneiros. Serão quatro dias em que os participantes fazem uma imersão no audiovisual e aprendem juntos a realizar um filme de curta-metragem na prática. Não é preciso ter experiência em cinema ou saber manusear os equipamentos. Durante os encontros, os alunos irão vivenciar coletivamente todas as etapas de realização de um filme, da concepção de uma ideia, à escrita do roteiro, produção e gravação, com orientação do cineasta Cris Azzi. Após a oficina, o projeto retorna à cidade para exibir o filme realizado em um cinema ao ar livre.

“Por meio de oficinas de cinema, o Som, Câmera e Ação busca ofertar uma nova experiência a adultos e idosos, despertando o interesse pelo audiovisual, pela cultura das comunidades visitadas e pela vivência dos participantes. Os filmes são realizados a partir de um processo de investigação sobre o patrimônio cultural, seja material ou imaterial, da localidade em que estamos atuando. Tudo é realizado coletivamente e com escuta aos participantes”, conta Gilberto Scarpa, coordenador do projeto.

O projeto Som, Câmera e Ação é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com patrocínio da Usiminas, apoio do Instituto Usiminas e realização do Instituto Morada Vivas e Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.

Acompanhe as etapas do projeto nas redes sociais do Som, Câmera e Ação (@somcameraeacao). Para dúvidas e informações, envie uma mensagem para o número 031 98357-8617.

Serviço:

Inscrições gratuitas para oficina de cinema do projeto Som, Câmera e Ação

Quando: Inscrições até 30 de agosto

Oficina: de 8 a 11 de setembro, no Clube dos Pioneiros (R. Borba Gato, 215 – Bom Retiro)

Onde: Pelo formulário on-line disponível no @somcameraeacao