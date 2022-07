Dois dias intensos de muita animação, caldos, quentão, quadrilha e música caipira marcaram o 3º Arraial do Instituto Usiminas, realizado na última quarta e quinta (06 e 07/07), no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. A festa caipira promovida pelo Instituto Usiminas reuniu mais de 1.300 pessoas, que se divertiram com a quadrilha do Instituto Humanizar e o show do Quarteto Nordestino.

As tradicionais barraquinhas com comidas típicas também foram um sucesso. Entidades sociais e grupos culturais do Vale do Aço forneceram deliciosos pratos para os participantes da festa. Espaço Cultural Casa Laboratório, Instituto Humanizar, Hibridus Cia. de Dança e Seminaluz, Ação Social SOS Família, Grupo Teatral Boca de Cena e DaMa Espaço Cultural, Grupo de Congado do Ipaneminha, Grupo de Dança D’or, Projeto Missão Resgate e Acolhimento Ágape ficaram por conta das barraquinhas.

DIVERSÃO EM FAMÍLIA

O Arraial do Instituto Usiminas foi uma das primeiras festas que a enfermeira Thays Batista da Rocha Assis e sua família foram desde a retomada dos eventos culturais na região. “Diversão garantida para nossas filhas, com segurança e muita comida boa. Ficamos muito felizes de fazer parte desse momento em um ambiente acolhedor e tão divertido”, comentou Thays ao lado do marido, o médico José Eduardo Alves de Assis, e das filhas Cecília, de 2 anos, e Eduarda, de 5 anos.

Para a diretora do Instituto Usiminas, a realização do 3º Arraial é mais um motivo de alegria dentro das ações de retomada dos eventos nos espaços culturais. “Essa é uma festa muito bonita que fazemos com carinho para a comunidade. Ficamos felizes em voltar a reunir famílias em nosso jardim para se divertir com a gente”, comenta.