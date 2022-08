O Instituto Usiminas está com uma agenda cultural diversificada em agosto, prometendo levar ao público diversão e aconchego na companhia da família. Afinal, neste mês é comemorado o Dia dos Pais e haverá evento especial para as crianças curtirem muito com os papais. Não para por aí, o espetáculo “Turma da Mônica – A liga dos Pets” desembarca em Ipatinga, junto com o Festival Acuenda 2ª edição. Também não vão faltar música nem gargalhada. O Pop Rock promete agitar o público, enquanto Emerson Ceará quer levar o público à risada. Confira a programação completa no site do Instituto Usiminas: www.institutousiminas.com.

Mais uma superprodução chega ao palco do Centro Cultural Usiminas, como parte das comemorações dos 60 anos de operação da Usiminas. A “Turma da Mônica – A liga dos Pets” desembarca em Ipatinga e promete emocionar a criançada com as aventuras cantadas por Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha, Milena e Franjinha e seus pets. A turma se apresenta no Teatro do Centro Cultural Usiminas no sábado (27/08) em duas sessões, às 15h e às 18h. O musical tem patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Com classificação livre e público mínimo pagante de 2 anos, os ingressos estão disponíveis na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas e no site sympla.com.br.

HUMOR E POP ROCK

Nesta sexta (05/08), a partir das 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, a banda CantoVerbo apresenta o álbum “Vale da Visão”, uma coletânea de retratos da vida plena que só existe nos contrastes. O show reúne músicas autorais e outras canções. Em seu quarto show solo, Emerson Ceará se aprofunda em suas experiências de vida. É assim que “A Gente Vévi” promete levar o público às gargalhadas, dia 20/08, às 20h, com uma comédia que retrata histórias muito diferentes das normalmente vistas no sertão. Classificação de 16 anos. Os ingressos para os espetáculos estão disponíveis na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas e no site eventim.com.br.

MOSTRAS DE ARTES

A partir do sábado (13/08), a Galeria do Centro Cultural Usiminas recebe a mostra “Artes visuais no Vale do Aço”, que exibe uma seleção de 15 artistas da região com trabalhos produzidos em diversas linguagens, como fotografia, vídeo, objeto e performance. A exposição ficará disponível para visitação de terça a sábado, das 10h às 20h até 30/09.

E a segunda edição do Acuenda chega com tudo ao Teatro Zélia Olguin para trazer à tona contextos sociais por meio da dança contemporânea. Na sexta-feira (12/08), a partir das 19h30, o público poderá curtir em dose dupla, duas apresentações em uma única sessão: os espetáculos “Valentar” e “Experimento 1: Masculino?”. No domingo (14/08), às 19h30, o “Sarau Tetras da LGBTudo” apresenta ao público uma proposta que busca fortalecer o movimento LGBTQIA+ por meio de performances que fazem sátira aos programas matinais de variedades. O Acuenda conta com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Classificação de 14 anos. Ingressos estão disponíveis na Bilheteria do Teatro Cultural Usiminas e no site sympla.com.br.

OFICINA

Em edição especial do Dia dos Pais, O Arte Para Bebês celebra a influência paterna nos pequenos com a oficina “Encontro de pais e bebês”, convidando os pais a compartilharem experiências artísticas com seus bebês de até 2 anos e 11 meses, no sábado (20/08), às 10h, no Foyer do Centro Cultural Usiminas. A oficina integra o projeto Processos de Formação e Montagem de Espetáculo – Teatro para Bebês, realizado pela Dama Espaço Cultural, patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e apoio do Instituto Usiminas. As inscrições são gratuitas via WhatsApp (31) 98437-3330.