O Governo de Minas Gerais, por meio da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA), realizou mais uma ação de formalização dos artesãos. Desta vez, foram realizados cadastros para a Carteira Nacional do Artesão no município de Mesquita, localizado no Colar Metropolitano do Vale do. A carteira é válida em todo o território nacional, formaliza a atividade artesanal e promove o acesso a diversos benefícios para o artesão. O cadastro contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Mesquita.

Durante o evento, o chefe de gabinete da ARMVA, Mauro Guimarães, pontuou a preocupação do governo de Minas com os artesãos e demais empreendedores. “O governo de Minas tem incentivado, de diversas formas, os empreendedores mineiros. Neste sentido, buscamos a formalização do artesão, para que tenha o seu trabalho devidamente reconhecido como atividade econômica e, com isso, possa acessar às grandes feiras do segmento para a venda de seus produtos, além de conseguir linhas de créditos para investimentos em seus negócios, serviços do SebraeTec, do Governo de Minas Gerais e do Governo Federal”, destaca Mauro.

Para a secretária de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Turismo da Prefeitura de Mesquita, Patrícia,

As ações de cadastramentos realizadas pela ARMVA são alinhadas à Diretoria de Artesanato da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Além disso, o cadastramento pode ser feito pelo próprio artesão por meio da internet. Consulte o site https://www.agenciarmva.mg.gov.br/projetos/carteira-nacional-do-artesao/ e saiba como realizar o cadastro.