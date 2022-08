Fotografia, vídeo, objeto e performance. Essas são as linguagens que compõem a exposição Artes Visuais Vale do Aço, localizada na Galeria do Centro Cultural Usiminas, a partir deste sábado (13). A mostra exibe trabalhos de 15 artistas da região, selecionados a partir de uma convocatória do projeto que incentiva o aprimoramento, reconhecimento e difusão da produção dos artistas visuais do Vale do Aço. A mostra é realizada com o patrocínio da Usiminas, e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

O lançamento da exposição será às 10h, no Centro Cultural Usiminas, com a participação do Congado do Ipaneminha, além dos artistas e demais convidados. A visitação é gratuita de terça à sábado, de 12h às 20h, até o dia 30 de setembro. Agendamentos para Visitas Mediadas podem ser feitos pelo WhatsApp da Ação Educativa do Instituto Usiminas pelo telefone (31) 98437-3330.

O conjunto de obras é assinado pelos artistas visuais de Ipatinga: Berenice Campelo, Cauan Lana, Coletivo Aberto, Coletivo AVVA, Daniela Dornelas, Fernanda La Noce, Lara Lopes, Maria Cloenes, Rita Bordone, Rodrigo Zeferino, Rosane Dias e Tatiane Bispo. A seleção também conta com Cristianne de Sá de Coronel Fabriciano, Letícia Ventura de Santana do Paraíso e Teuller Morais, de Timóteo. A exposição Artes Visuais no Vale do Aço faz parte de uma sequência de ações e iniciativas realizadas com patrocínio da Usiminas por meio do Instituto Usiminas, para ampliar o acesso a conteúdos de artistas visuais e do público em geral, desde 2005. Entre elas, exposições e oficinas que abrangem várias linguagens, seminários, palestras e bolsas de pesquisa.

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Há quase 20 anos do primeiro prêmio Usiminas de Artes Visuais, a Usiminas e o Instituto Usiminas trazem, novamente, uma iniciativa de fomento à produção artística do Vale do Aço. “Artes Visuais no Vale do Aço – Continuidade” apresenta trabalhos escolhidos por meio de edital público. Para a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, a mostra é mais uma ação de compromisso com a realização e promoção de projetos culturais em suas diversas vertentes. “No ano em que se comemoram os 60 anos de operação da Usiminas e às vésperas das comemorações de 30 anos do Instituto Usiminas, esta é uma exposição emblemática daquilo que acreditamos ser a força da arte e da cultura como vetores de transformação social”, salienta.

Serviço:

Exposição Artes Visuais no Vale do Aço

Lançamento – 13/8, 10h

Galeria do Centro Cultural Usiminas

Visitação gratuita: 13/8 a 30/9, de terça a sábado, de 12h às 20h

Agendamento para visitas de grupos pelo WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330