No dia 9 de julho, fãs do Pink Floyd tem um encontro marcado no Teatro Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga: a banda ATOM Pink Floyd apresenta o espetáculo “Coming Back To Life”, com os grandes sucessos da banda britânica, numa apresentação inédita em 3D.

No palco, o som de dez músicos profissionais se harmoniza com projeções produzidas por vídeo artistas e uma robusta estrutura de iluminação cênica. “Tudo foi pensado para que o show fosse uma verdadeira e inesquecível homenagem”, conta o vocalista e guitarrista Helinho Guimarães.

O show passa por todas as fases da banda, desde as experimentações psicodélicas dos anos de 1960, passando pelo brilho megalomaníaco dos álbuns “The Dark Side of The Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” e “The Wall”, até a fase pós Roger Water.

No repertório, obras primas de pura arte, musicalidade, sensibilidade, poesia social e autorreflexão. O espectador verá uma explosão de arte que vibra a cada nota, iluminando a obra de uma das bandas mais geniais de todos os tempos. “É um show muito bem produzido, bem montado, com um repertório que homenageia toda a carreira da banda, um cuidado extremo com a parte musical aliada a uma parte áudio visual bastante elaborada, proporcionando uma experiência única para os fãs”, conta o vocalista.

Quem for ao show vai ganhar óculos 3D para viver uma experiência mais abrangente, com projeções de alta tecnologia que vai proporcionar ao público um espetáculo ainda mais grandioso. “Tudo foi minuciosamente pensado para que as pessoas possam se sentir verdadeiramente em uma atmosfera 100% Pink Floyd”, comemora Helinho.

A banda é formada por Helinho Guimarães – vocal, violão, guitarra, direção executiva; Rufino Silvério – vocal, teclados, synth; Paulo Victor – bateria; Renato Valente – baixo; Rodrigo D´Angelo – guitarrista; Mariana Roque, Thaís Coimbra e Joyce Hayabusa – backing vocal.

Serviço:

ATOM Pink Floyd em Ipatinga

Espetáculo em 3D

Data: 9 de julho de 2022 (sábado)

Horário: 19h30

Local: Teatro Centro Cultural Usiminas

Av. Pedro Linhares Gomes, 3900a – Horto – Ipatinga/MG

Classificação etária: livre

Ingressos: a partir de R$45 (meia-entrada)

Venda online: Eventim

Site: https://www.atompinkfloyd.com

Instagram: https://www.instagram.com/atomfloydtribute/

FICHA TÉCNICA

Helinho Guimarães – Vocal, violão, guitarra, direção executiva

Rufino Silvério – Vocal, teclados, synth

Paulo Victor – Bateria

Renato Valente – Baixo

Rodrigo D´Angelo – guitarrista

Mariana Roque, Thaís Coimbra e Joyce Hayabusa – Backing Vocals

Produção executiva: Íris Prates

Assessoria de imprensa: Bicalho Comunicação