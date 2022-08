A atriz Claudia Jimenez faleceu hoje, aos 63 anos, no Hospital Samaritano, onde estava internada no Rio de Janeiro. A família não autorizou divulgar a causa da morte. Atriz teve câncer e passou por cirurgias no coração.

Claudia descobriu um câncer no mediastino, atrás do coração, em 1986. Na época, foi desenganada, mas conseguiu se recuperar da doença. A atriz teve, no entanto, que realizar mais três cirurgias nos anos seguintes em razão das sequelas da radioterapia, que possivelmente afetaram os tecidos do seu coração.

A primeira foi em 1999, quando colocou cinco pontes de safena. A segunda, em 2012, para a substituição da válvula aórtica por outra, sintética. A terceira e última, em 2014, para botar um marca-passo.

CARREIRA DE SUCESSO



A atriz e humorista participou de mais de 30 produções para a televisão, sete peças de teatro e 10 filmes no cinema.

Seus grandes sucessos vieram da atuação em “Viva o Gordo” e em “Os Trapalhões”. Essa veia cômica serviu de escada para brilhar com Chico Anysio, anos depois na “Escolinha do Professor Raimundo”, vivendo a personagem Dona Cacilda. Outro sucesso em sua trajetória foi vivendo a doméstica Edileusa em “Sai de Baixo”, em 1996.

Cláudia fez sucesso em novelas como “Torre de Babel” (1998), “As Filhas da Mãe” (2001), “América” (2005), “Sete Pecados” (2007), “Negócio da China” (2008), “Além do Horizonte” (2013) e “Haja Coração” (2016).