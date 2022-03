A versão teatral do “Auto da Compadecida”, clássico de Ariano Suassuna que fez história na literatura e no cinema, chega ao Teatro do Centro Cultural Usiminas com o grupo Maria Cutia, de Belo Horizonte. A comédia musical será apresentada no próximo sábado (26), às 20h, em continuidade a Série Espetáculo de Teatro, realizada pelo Instituto Usiminas com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Inspirado na abordagem mítica brasileira do herói sem caráter, o Grupo Maria Cutia encena as aventuras pitorescas de Chicó e João Grilo, com a direção de Gabriel Vilela, que começam com o enterro e o testamento do cachorro do Padeiro e de sua Mulher e acabam em uma epopeia milagrosa no sertão envolvendo o clero, o cangaço, Jesus, Maria e o Diabo.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site Eventim (https://bit.ly/ingressosIU). R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia-entrada). Classificação: 12 anos.

PARA ESCOLAS E FAMÍLIAS

A Ação Educativa do Instituto Usiminas retoma a programação da Série Espetáculos Didáticos celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna, realizada com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. De quarta a sexta desta semana (23 a 25), o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe atrações da Cia. Articularte (SP), que homenageiam os artistas modernistas Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Heitor Villa Lobos. As sessões serão às 9h, 14h e 15h30.

A peça “A Cuca Fofa de Tarsila” abre a programação na quarta (23), contando uma lenda sobre o duelo entre o Abaporu e o mágico Boi da Lua, na disputa pelo amor da Negra Tarsila, inspirada na obra da artista plástica. Na quinta (24), será a vez de homenagear a obra de Candido Portinari no espetáculo “Portinari Pé de Moleque”, que é todo animado por uma seleção de chorinhos, com algumas músicas cantadas ao vivo pelos quatro atores animadores. A peça “O Trenzinho Villa-Lobos”, na sexta (25), encena a programação, com as aventuras de Tuhu. O espetáculo traz músicas cantadas ao vivo e é regido por trechos de obras originais de Villa-Lobos.

Escolas e famílias poderão prestigiar os espetáculos infantis gratuitamente, mediante agendamento prévio pelo WhatsApp da Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330.