Neste sábado (26), às 20h, o grupo Maria Cutia sobe ao palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas para apresentar a comédia musical “Auto da Compadecida”, uma releitura do clássico de Ariano Suassuna que fez história na literatura e no cinema. A atração integra a Série Espetáculo de Teatro, realizada pelo Instituto Usiminas com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Inspirado na abordagem mítica brasileira do herói sem caráter, o Grupo Maria Cutia encena as aventuras pitorescas de Chicó e João Grilo. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site Eventim (https://bit.ly/ingressosIU). R$50 (inteira) R$25 (meia-entrada). Classificação: 12 anos.