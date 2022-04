A comédia “Hermanoteu na Terra de Godah”, da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo (DF), chega a Ipatinga, pela primeira vez, no próximo sábado (2), com sessões às 18h e às 21h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Sucesso de público em todo o país, em Portugal e nos Estados Unidos, a peça integra a Série Espetáculo de Teatro, realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Hermanoteu na Terra de Godah é o espetáculo mais conhecido da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo. A comédia, que foi adaptada para o cinema em 2021, traz no elenco os atores Homero Olivetto, Welder Rodrigues e Ricardo Pipo e conta a história de Hermanoteu, um urbano típico, obediente e bom pastor do tempo do Antigo Testamento da Bíblia, que recebe a missão de libertar a Terra de Godah. Classificação: 14 anos.

Os últimos ingressos estão à venda na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site Eventim (https://bit.ly/ingressosIU) – R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia-entrada).