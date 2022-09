A criação e a implantação do Centro de Memória Usiminas, bem como as relações dos acervos que o espaço abriga, vão conduzir a abordagem na palestra “Memória, História e a invisibilidade dos acervos: o desafio do Centro de Memória”, ministrada pelo professor e curador do memorial Rodrigo Vivas. O encontro será no dia 24/09 (sábado), às 10h, no Centro de Memória Usiminas.

A formação gratuita é realizada pelo Instituto Usiminas, como contrapartida social do Projeto de Implantação do Centro de Memória Usiminas, patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac – 211736). As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp da Ação Educativa (31) 98437-3330. A palestra é gratuita, tem duas horas de duração e haverá emissão de certificado.

Voltada para educadores e demais interessados, a palestra nos convida a discutir as relações entre memória e história a partir de uma abordagem dos acervos artísticos presentes em instituições públicas e privadas. Para tanto, serão analisados os impactos da invisibilidade desses acervos para a cultura, assim como a proposta de curadoria do Centro de Memória. Um convite para pensar sobre como se constrói o acervo de um museu, e como esse conjunto de objetos reunidos pode nos ajudar a pensar história, memória e patrimônio.

Rodrigo Vivas é doutor em História da Arte. Atualmente realiza Pós-Doutoramento na Unicamp. Professor permanente do Programa de Pós-graduação em Artes da Escola de Belas Artes da UFMG e Professor Associado da graduação da mesma instituição.

CENTRO DE MEMÓRIA

Localizado no prédio originalmente construído pela Usiminas para ser o Grande Hotel de Ipatinga, o Centro de Memória foi inaugurado em outubro de 2021, nas comemorações dos 59 anos de operação da companhia. Ao dar vida a um importante patrimônio histórico do município, o memorial conta com recursos de tecnologia para contar a história da indústria do aço, da própria Usiminas e do município. Além do acervo histórico, o local exibe também importantes obras de alguns dos mais representativos nomes das artes moderna e contemporânea do país. São pinturas e esculturas assinadas por artistas como Amílcar de Castro, Tomie Ohtake e Bruno Giorgio, reunidas pela empresa ao longo de sua história.

Serviço:

Ação Educativa | Palestra

Memória, História e a invisibilidade dos acervos: o desafio do Centro de Memória

Rodrigo Vivas (MG)

24/09 (sábado), 10h – no Centro de Memória Usiminas (Rua Antares, 950 – Castelo)

Inscrições gratuitas: (31) 98437-3330