A magia dos contos de fadas tomou conta do Teatro do Centro Cultural Usiminas, na noite dessa quinta-feira (12), com a estreia de “Cinderella, o Musical da Broadway”. Inédito no interior do país, o espetáculo, que celebra os 60 anos da Usiminas, encantou uma plateia lotada. Cerca de 600 pessoas prestigiaram a estreia do musical. Entre elas, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, autoridades locais, diretores e colaboradores da Usiminas, famílias, entidades da comunidade e imprensa.

Na plateia, mais de 60 estudantes e dez professores da Escola Estadual Mário Casassanta, do bairro Ipaneminha, localizado na zona rural de Ipatinga, assistiram ao espetáculo gratuitamente beneficiados pela cota social como forma de democratização do acesso à cultura, prevista na Lei Federal de Incentivo à cultura.

A solidariedade do público também fez parte do espetáculo. Com o Ingresso Solidário, foram arrecadados 80 quilos de alimentos, que serão doados a instituições da cidade. A temporada de “Cinderella, o Musical da Broadway” segue até domingo, com sessões hoje (13/5), às 19h, sábado e domingo (14 e 15/5), às 14h e às 19h. O espetáculo é patrocinado pela Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com a realização da Touché Entretenimento e apoio do Instituto Usiminas. Os últimos ingressos ainda podem ser comprados na bilheteria do Centro Cultural Usiminas ou pelo site eventim.com.br (https://bit.ly/ingressosIU).