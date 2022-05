A temporada de “Cinderella, o Musical da Broadway”, realizada de 12 a 15 de maio, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, encantou Ipatinga com a magia dos contos de fadas. Mais de 4 mil pessoas assistiram o espetáculo nesses quatro dias de apresentações. O musical também foi uma forma de incentivar a solidariedade do público com o Ingresso Solidário: foram arrecadados 1,3 tonelada de alimentos, durante as seis sessões de apresentação, que serão doados a instituições da cidade.

Na plateia, crianças, adolescentes e educadores de nove escolas e instituições sociais do Vale do Aço participaram, gratuitamente, beneficiados pela cota social como forma de democratização do acesso à cultura, prevista na Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Inédito no interior do país, o espetáculo, que celebra os 60 anos da Usiminas, foi realizado com o patrocínio da companhia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com a realização da Touché Entretenimento e apoio do Instituto Usiminas. O musical segue para Belo Horizonte, onde faz uma curta temporada no SESC Palladium, de 26 a 29 de maio, também com o patrocínio da Usiminas.