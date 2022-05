Ipatinga vai receber uma das mais famosas histórias da literatura universal nesta semana: a superprodução “Cinderella, O Musical da Broadway”, chega ao Teatro do Centro Cultural Usiminas, nos dias 12 e 13/05 (quinta e sexta), às 19h, e 14 e 15/05 (sábado e domingo), às 14h e às 19h. O espetáculo chega pela primeira vez ao interior mineiro celebrando os 60 anos da Usiminas, que patrocina a curta temporada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio do Instituto Usiminas e realização de Touché Entretenimento.

As vendas com ingressos a partir de R$ 25. Os interessados podem comprar na bilheteria do Centro Cultural Usiminas ou pelo site eventim.com.br (https://bit.ly/ingressosIU).

O espetáculo, visto por mais de 250 mil pessoas em todo o Brasil, conta com 21 atores no elenco e é uma superprodução. Cinderella, de Rodgers & Hammerstein, tem direção original e versão brasileira de Charles Möeller e Claudio Botelho e Vanessa Costa assinando a direção da remontagem. Depois de Ipatinga, o musical segue para Belo Horizonte, onde faz uma curta temporada no SESC Palladium, de 26 a 29 de maio, também com o patrocínio da Usiminas.

CURSOS GRATUITOS

Antes de subir ao palco, nos dias 10 e 11 de maio, a produção do musical vai oferecer dois cursos gratuitos de Trancista e de Camarim, no Centro Cultural Usiminas, contribuindo para qualificação de profissionais da área e da comunidade, a partir de 18 anos. O Curso de Trancista será ministrado por Amanda Roberta, assistente de visagismo, trancista e peruqueira há mais de 8 anos, que trabalhou em outros musicais da Broadway, como “Peter Pan” e “Ghost”. O objetivo do curso é preparar os participantes para realizar com excelência diferentes tipos de tranças, que pode ser uma atividade profissional para gerar renda. Cada aluno receberá um kit com material necessário para o aprendizado.

Já o Curso de Camarim será ministrado por Alyzandra Pessanha, profissional do teatro há mais de 10 anos, foi chefe de Camareira de grandes musicais e espetáculos teatrais, como “Alô Dolly, o Musical, direção Miguel Falabella” e “Doc 70, o Musical”, além do “Cinderella”. O curso forma profissionais aptos a lidar com a organização de camarins e figurinos, a realizar trocas rápidas, manutenção nos figurinos e objetos de cena, e como se comportar na área da coxia. As vagas são limitadas a 15 participantes por curso, com mais de 18 anos. As inscrições podem ser feitas pelo email da produção do musical: cursostoucheipatinga@gmail.com.

Serviço:

Cinderella, o Musical da Broadway

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horários: 12 e 13/5 – 19h | 14 e 15/5 – 14h e 19h

Duração: 2h30. Classificação: livre

Ingressos: vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br. Ingresso popular (limitados): R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia).

Plateia: R$ 40 (Ingresso Solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou material de limpeza). R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia).

Balcão: R$ 30 (Ingresso Solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou material de limpeza). R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia).

Mais informações: 31.3822.3031.