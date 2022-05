O projeto Circuito de Cultura no Interior está de volta a Ipatinga! A oitava edição da iniciativa, realizada nos meses de maio e junho, possibilita a continuidade e a ampliação da democratização e interiorização das atividades artísticas, de artes cênicas e brincantes. O projeto é patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com apoio do Instituto Usiminas e tem a realização do CIRC – Centro de Intercâmbio e Referência Cultural.

O projeto teve início em Ipatinga nesta semana, levando espetáculos e oficinas com o Dama Espaço Cultural e o Grupo Farroupilha, para o Centro Educação Infantil Vila da Paz, na Vila da Paz, e na Escola Estadual Doutor Ovídio de Andrade, no Bom Retiro. Neste sábado (21/5), o Circuito de Cultura oferece cinema gratuito, com a exibição do filme “O Parque dos Sonhos”, na rua Zacarias, na Vila da Paz; e no domingo (22/5), “A Invenção de Hugo Cabret”, na praça do bairro Imbaúbas, na Rua Germânio. As duas sessões terão início as 19h. Na próxima semana, dias 26 e 27, o projeto retorna às duas escolas com o espetáculo “Petit Gatão Pocket Show”.

Em mais uma edição, o Circuito mantém seu compromisso de promover o desenvolvimento, a socialização e a troca de experiências, oferecendo acesso à arte e à cultura em suas variadas manifestações. No início de maio, a programação passou por Itatiaiuçu e Santa Luzia, com oficinas e atrações culturais em escolas e cinema para a comunidade, e retorna às duas cidades para mais uma rodada de atrações para escolas e cinema, em junho.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, ressalta a importância do projeto que, de forma contínua, contribui por meio da cultura para o desenvolvimento social nas comunidades onde a Usiminas atua. “A retomada do projeto em um momento tão especial, de comemoração dos 60 anos de operações da Usiminas, é motivo de alegria. Nosso apoio contínuo ao projeto se deve pela sua capacidade de contribuir na prática para importantes temas da agenda social nas comunidades onde atuamos”, salienta Penélope Portugal.

Desde o início do projeto, em 2010, foram realizadas 554 apresentações artísticas e 132 oficinas em cidades do interior de Minas Gerais e São Paulo, que contribuíram para a formação sociocultural dos cidadãos. Mais de 180 mil pessoas já se beneficiaram com as ações do Circuito, que oferece uma programação rica, extensa e inteiramente gratuita. A programação completa do projeto pode ser conferida no site: institutousiminas.com.