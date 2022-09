A chegada da primavera trouxe também mais um concerto da Orquestra de Câmara do Vale do Aço. O espetáculo de música “Clássicos do Rock – The Beatles 2” será apresentado nesta sexta-feira (23), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, com entrada gratuita. A Orquestra de Câmara do Vale do Aço conta com patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Neste concerto de primavera, a Orquestra vai apresentar a segunda série das canções mais lembradas e eternizadas da banda de rock britânica The Beatles, que marcaram a história da música popular de todo o mundo.

COMÉDIA STAND-UP

No sábado (24), o humorista Paulinho Gogó sobe ao palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas para duas sessões, às 19h e às 21h30, do seu novo espetáculo de comédia: “No Gogó do Paulinho”. Recordista de público em todo o país e no exterior, Paulinho Gogó promete muitas gargalhadas durante todo o seu stand-up.

Os últimos ingressos estão à venda na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site eventim.com.br: Plateia: R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia). Balcão R$ 70 (inteira) R$ 35 (meia). Meia-entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60.