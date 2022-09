A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e a São Paulo Companhia de Dança estarão juntas no palco da Sala São Paulo entre os dias 15 e 18 de setembro para celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna com o espetáculo “Noite Villa-Lobos”, dedicado ao compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos.

O concerto será transmitido online de forma gratuita na sexta-feira (16), às 20h30, pelo canal oficial da Osesp no YouTube, com reprise no domingo (18), às 18h.

Realizado pela Fundação Osesp, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, o espetáculo conta com copatrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os interessados em acompanhar as apresentações presencialmente podem adquirir os ingressos no site da orquestra, www.osesp.art.br.