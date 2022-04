O tradicional concurso gastronômico Comida di Buteco, terá início em todo Brasil nesta sexta-feira (8). No Vale do Aço, 19 botecos participam desta saborosa disputa, que este ano tem o tema livre e o petisco com o preço fixo de R$ 27. “Como nas outras edições, mantivemos a tradição de transformar vidas através da cozinha de raiz, promovendo a valorização da cultura de ‘buteco’. Os participantes puderam explorar a criatividade, trazendo muitas novidades para o público da região”, disse Ione Couto, coordenadora do concurso no Vale do Aço.

No Comida di Buteco, além do petisco, outras três categorias são avaliadas: o atendimento, a higiene e a temperatura da bebida. “Lembramos que o petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%”, explicou a coordenadora.

Nessa primeira etapa, mais de 800 botecos de Norte a Sul do país disputam a eleição regional. Em seguida, no mês de junho, os vencedores passam a concorrer ao título de melhor boteco do Brasil. “Uma nova comissão de jurados, escolhida especificamente para esse momento, visitará os campeões de cada cidade avaliando sua performance nas mesmas quatro categorias. Cada campeão recebe três jurados. Elege-se aí o melhor buteco do brasil, que será conhecido e premiado no mês de Julho”, disse Ione.