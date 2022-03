Em prestigiada cerimônia em sua residência oficial, em São Paulo, o Cônsul Geral do Líbano, Rudy El Azzi, abriu no último dia 21, a Semana da Francofonia no Brasil. O evento contou com a participação de autoridades e personalidades brasileiras, libanesas e representantes diplomáticos de outras nações.

Após a cerimônia, foi oferecido coquetel aos convidados, ao som de música libanesa. Entre os diplomatas estiveram presentes os cônsules da França, Suíça, Bélgica, Canadá/Quebec e o presidente da Aliança Francesa de São Paulo.